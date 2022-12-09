الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رامي عياش: وديع الصافى مدرسة شرقية صوتية غير مسبوقة

رامي عياش
رامي عياش

قال الفنان رامي عياش، إن جمل وديع الصافي بمثابة مدرسة شرقية صوتية غير مسبوقة.

الموسيقى الفنية القديمة

وأكد الفنان رامي عياش، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" مع المطربة الكبيرة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن محمد عبد الوهاب موسيقي عبقري استطاع أن يصنع لذاته مكانة موسيقية مختلفة عن باقي جيله.

الذوق العام حاليًا

وأضاف في حديثه، أنه يأمل أن يعود زمن الفن الثقيل مثلما كان يوجد قديمًا في عهد الزمن الجميل، حيث يسير الذوق العام الآن نحو المحتوى الخفيف والبعد عن الموسيقى الكلاسيكية.

وفي السياق ذاته، اعترضت الفنانة أنغام على جملة أن الذوق العام يسير نحو الموسيقى الخفيفة، معبرة: "أنا ورامي لينا جمهور وناس بتحبنا بالرغم من أن الموسيقى اللي بنقدمها كلاسيكية".

أنغام برنامج انغام دي ام سي وديع الصافي الذوق العام حاليا

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