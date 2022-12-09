المركز القومي للسينما يقيم نادي السينما المستقلة.. غداً

يستأنف نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة منار حسني فعالياته غداً السبت الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي يتم عرض كل من الفيلم الروائي القصير الراجل اللي بلع الراديو إخراج ياسر شفيعي وفيلم الروائى القصير 600 كيلو من إخراج محمد كوشي من بطولة الفنان طارق لطفي والفيلم الروائي القصير هدية لماما إخراج إسلام الدسوقى.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن فيلم الرجل اللي بلع الراديو تدور أحداثه حول قصة خطأ طبي فادح يقع فيه أحد الأطباء، فيتسبب فى وقوع راديو داخل بطن مريض، مما أدى إلى دخوله فى حالة شديدة من الاكتئاب، الذي أصاب المحيطين به بالقلق، مضيفًا: "الفيلم ليس كوميديا كما يتصور البعض، وإنما هو عمل ساخر، وعبثي، وموضوعه يختلف عن الشكل التقليدى للأفلام الكوميدية.

أما فيلم 600 كيلو فتدور أحداثه حول شاب ينطلق في رحلة فردية بالدراجة من القاهرة إلى سفاجا وخلال الرحلة يتعرض للعديد من المواقف.

وعن فيلم هدية لماما تدور أحداثه حول قصة شاب ووالدته وهو يعانى من مرض التوحد والذي يعيق من عمله فى إى مكان، يريد أن يقدم لوالدته هدية لرغبته فى اسعادها يتعرض لظروف تتنوع بين الحزن والفرح لينتهي الأمر بإحضاره لها بوكيه ورد على أنغام إحدى أغاني الفنانة شادية.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن شهرياً، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.