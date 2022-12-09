إصابة 12 شخص إثر انقلاب سيارة في مصرف شمال أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة "كبود" في مصرف، مساء اليوم الجمعة، بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع انقلاب سيارة "كبود" في مصرف، وتحديدًا بجوار قرية الجنينة والشباك التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 12 شخص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره.

وبالفحص تبين إصابة كلاً من : محمد .ع. ا، محمد .أ.ع، محمود .أ.إ، أحمد. د.س، حمزة .ر.ح، محمود .ش . أ، على .ح، أبوالحسن .أ.م، احمد .ح.أ، محمود .ج، خليل، خالد .أ.م، زين العابدين.م.ح.

وتراوحت أعمارهم السنية بين 20 لـ30 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.