الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مساعد رئيس «المؤتمر»: القمة العربية الصينية تستهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية

سامح لطفي
سامح لطفي

ثمن اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقمة العربية الصينية، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على التأكيد على الرؤية المصرية تجاه دعم قضايا المنطقة العربية وحمل هموم مشكلاتها وتحدياتها، في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم.

وأكد لطفي، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص على دعم كافة آليات العمل العربي المشترك وتعزيز سبل التواصل العربي الصيني على مستوى كافة المجالات، حفاظًا على دعم عملية السلام والاستقرار السياسي، والتاريخ المطول الذي يجمع الحضارة العربية بالصينية.

ولفت أن القمة العربية الصينية جاءت اليوم في توقيت له العديد من الدلالات التي تستهدف توحيد كافة الجهود ودحر أي خلافات من أجل مواجهة التحديات العصيبة التي تستهدف استقرار اقتصادية كافة الدول، مشيرًا إلى أن القمة تستهدف تحقيق سبل التعاون المشترك بين المنطقة العربية والصين من أجل تحقيق دعائم التنمية المنشودة.

وكان قد بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، بالعديد من الرسائل المهمة، إذ أكد أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولى، قائلا: "قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضارى ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أخطر ما يواجهه العالم وخاصة الدول النامية اليوم أزمة الغذاء وتبعاتها وهذا ما يدفعنا لتوثيق الشراكة الصينية العربية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة السريعة والفاعلة لحاجات الدول النامية والعمل في إطار التعاون لتطوير الصناعة والزراعة الغذائية ونقل تكنولوجيا الزراعة.
 

الاستقرار السياسي التعاون العربي الصيني التحديات الاقتصادية التعاون المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القمة العربية الصينية

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