تحرير 52 مخالفة تموينية وغلق مصنعين بسبب الغش التجاري بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا بالتعاون مع الجهات المعنية حملة رقابية وتفتيشية حملة على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية بدائرة مركز المنيا تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 52 مخالفة متنوعة وغلق مصنعين بسبب الغش التجاري.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن المديرية شكلت حملة بقيادة مصطفى عبد الحكيم مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت الأسواق والمخابز البلدية، دائرة مركز المنيا وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة الرائد هيثم ماهر، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وادارة الرقابة التموينية بالمديرية، وإدارة تموين مركز المنيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 52 محضر تمويني متنوع، وغلق مصنعين للسلع الغذائية، بتهمة الغش التجاري، وذلك خلال حملة لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة المخابز البلدية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 52 محضر، ففي مجال المخابز البلدية تم ضبط 50 مخالفة تنوعت ما بين 9 محاضر خبز ناقص الوزن، 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر صرف وتجميع، 1 محضر عدم وجود ميزان، 20 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 3 محاضر توقف عن الإنتاج، 2 محضرين عدم وجود سجل زيارات، 1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

وفي مجال متابعة الأسواق، تم تحرير محضرين، ضبط مصنع مخللات لحيازته سلع بدون بيانات، ضبط مصنع باتية وذلك للغش التجاري في السلع الغذائية.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على جميع مخابز المحافظة ومتابعة الأسواق، مشيرًا إلى أن المديرية من خلال إداراتها التموينية بمراكز المحافظة التسع وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز بأنحاء المحافظة لفرض الرقابة والانضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من صحة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا علي صحة المواطنين مؤكدًا استمرار إدارة الرقابة بالمديرية في حملاتها اليومية.