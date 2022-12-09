وزير الخارجية السعودي: لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر، مشيرًا إلى أن التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد ضروري لكنه لا يعني عدم التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة أن نكون منفتحين على التعاون مع الجميع، مشيرة إلى أن اقتصاد المملكة ينمو سريعًا ونحتاج جميع الشركاء.

وتابع بن عبد الله، لدينا شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي، مشددًا على أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين.

وأوضح بن عبد الله، أن القمم التي عقدت في الرياض شكلت نقطة انطلاق للعلاقة بين المنطقة والصين.

ختام بيان القمة السعودية والصينية

أشاد بيان مشترك صدر في ختام القمة السعودية الصينية، بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات على رأسها الطاقة والنفط .

وقال البيان الختامى نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، إنه في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والصين، قام الرئيس الصيني شي جين بينج، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية لمدة يومين".

واستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ومجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما نقلته وكالة واس السعودية.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة.