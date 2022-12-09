غدًا.. مكتبة مصر العامة بدمنهور تستضيف ندوة «ضبط النفس»

تعقد مكتبة مصر العامة بدمنهور، في الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت، ندوة "ضبط النفس"، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، بالتعاون مع منتدى "فكر تانى".

ويُحاضر خلال الندوة، الدكتور عمرو ممتاز خبير التنمية الفكرية ومؤسس منتدى “فكر تاني”، موضحًا معنى ضبط النفس وفوائده، وأسباب عدم القدرة على ضبط النفس، ووسائل ومتطلبات ضبط النفس، وعوامل رفع قدرات الشباب في هذا الشأن.

ويقول الدكتور عمرو ممتاز، إن هذا المنتدي يتخذ أسلوبًا مميزًا يخلق تفاعل المتحدث والحضور، ويعتمد على دمجهم فى المناقشة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل علىً هامش اللقاء.

ويضيف “ممتاز”، أن ذلك بهدف ضمان إدراك وإستيعاب الموضوعات التى تناقشها الندوة، والخروج بنتائج فعلية يستفيد منها المشاركين، فى تطوير قدراتهم ورفع كفاءة التعامل مع المواقف الحياتية ."

معرض لدعم وتطوير الحرف اليدوية

في سياق متصل، تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة في شارع النيل، في نفس التوقيت ــ الحادية عشرة صباح غد السبت ــ معرض لدعم وتطوير الحرف اليدوية. ويضم المعرض منتجات ومشغولات يدوية، وذلك بحديقة المكتبة.

ويعقبها في الثانية عشرة ظهرا، ندوة ثقافية مفتوحة لجمهور المكتبة، تحت عنوان “الرواية التاريخية”، والتي يقدمها كلا من: الكاتب الروائي الباحث شريف شعبان، والكاتب خالد زيدان.

وتتناول الندوة التعريف بمهفوم الرواية التاريخية، وأسباب انتشار ظهور كتابة الرواية التاريخية خلال العقدين الماضيين، وهل الرواية التاريخية بديل لكتابة التاريخ وغيرها.