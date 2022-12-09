الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. مكتبة مصر العامة بدمنهور تستضيف ندوة «ضبط النفس»

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

تعقد مكتبة مصر العامة بدمنهور، في الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت، ندوة "ضبط النفس"، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، بالتعاون مع منتدى "فكر تانى".

ويُحاضر خلال الندوة، الدكتور عمرو ممتاز خبير التنمية الفكرية ومؤسس منتدى “فكر تاني”، موضحًا معنى ضبط النفس وفوائده، وأسباب عدم القدرة على ضبط النفس، ووسائل ومتطلبات ضبط النفس، وعوامل رفع قدرات الشباب في هذا الشأن.

ويقول الدكتور عمرو ممتاز، إن هذا المنتدي يتخذ أسلوبًا مميزًا يخلق تفاعل المتحدث والحضور، ويعتمد على دمجهم فى المناقشة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل علىً هامش اللقاء.

ويضيف “ممتاز”، أن ذلك بهدف ضمان إدراك وإستيعاب الموضوعات التى تناقشها الندوة، والخروج بنتائج فعلية يستفيد منها المشاركين، فى تطوير قدراتهم ورفع كفاءة التعامل مع المواقف الحياتية ."

معرض لدعم وتطوير الحرف اليدوية

في سياق متصل، تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة في شارع النيل، في نفس التوقيت ــ الحادية عشرة صباح غد السبت ــ معرض لدعم وتطوير الحرف اليدوية. ويضم المعرض منتجات ومشغولات يدوية، وذلك بحديقة المكتبة.

ويعقبها في الثانية عشرة ظهرا، ندوة ثقافية مفتوحة لجمهور المكتبة، تحت عنوان “الرواية التاريخية”، والتي يقدمها كلا من: الكاتب الروائي الباحث شريف شعبان، والكاتب خالد زيدان.

وتتناول الندوة التعريف بمهفوم الرواية التاريخية، وأسباب انتشار ظهور كتابة الرواية التاريخية خلال العقدين الماضيين، وهل الرواية التاريخية بديل لكتابة التاريخ وغيرها.

ضبط النفس علي طاولة مكتبة مصر العامة في دمنهور منتدي فكر تاني الرواية التاريخية دكتور عمرو ممتاز

مواد متعلقة

عادل واسيلى: لم أتخيل يومًا أن للصمت ضجيج وللفراغ رائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحرير 355 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

وزير الخارجية السعودي: لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر

من 12 لـ40 مليار دولار.. آسيا تايمز: مخطط استثمار «TSMC» التايوانية للرقائق الأمريكية

هنيدي ورامز جلال.. تنافس شرس بين نجوم الصف الأول بأفلام رأس السنة

حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المواد المخدرة بالتجمع

منة فضالى: سعيدة بتعاونى مع محمد رمضان فى «العمدة» ودورى مختلف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله