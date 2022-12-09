الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الزمالك.. مشاركة شيكابالا وفقرة فنية خاصة لرباعى الفريق

شيكابالا
شيكابالا

انتظم محمد عواد حارس مرمى، الزمالك في تدريبات حراسة المرمى تحت قيادة أيمن طاهر، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وخاض “عواد” تدريبات تأهيلية وبدنية في مران، أمس، بالركض حول الملعب دون المشاركة في فقرة تدريب الحراس.

وعاد حارس الزمالك الدولي للانتظام في التدريبات برفقة زملائه محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية استعدادا للمباراة المقبلة أمام بيراميدز في الدوري.

 

مران الزمالك.. شيكابالا يشارك في التقسيمة الفنية

 

من جانب آخر، شارك محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق، في التقسيمة الفنية خلال تدريب اليوم الجمعة.

وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة “شيكابالا” في التدريبات الخططية والبدنية، دون المشاركة في التقسيمة الفنية، قبل أن يشارك اليوم بصورة طبيعية في التقسيمة ويخوض كافة الفقرات الفنية في المران.

وتماثل “شيكابالا” للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكتف التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

مران الزمالك.. فقرة فنية خاصة لهذا الرباعي 

في سياق مختلف، خاض سيف الدين الجزيري ونبيل عماد “دونجا” ومحمد عبدالغني ومحمد أشرف “روقا” رباعي الفريق، فقرة فنية خاصة، على هامش المران الجماعية، تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد.

وقام الرباعي بتنفيذ بعض الجمل التدريبية بالتمرير لثنائي الأطراف سيف جعفر وعبدالله جمعة على أن يتلقوا الكرات العرضية للتسديد على مرمى الثنائي محمد نديم والسيد عطية.

وخاض اللاعبون التدريبات الخاصة قبل المشاركة في التقسيمة الفنية التي سيخوضها الفريق في الجزء الآخر من المران.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز، مساء الأحد القادم، على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة الثالثة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/ 2023.

وكان الزمالك استعاد نغمة الانتصارات مجددا، عقب الفوز على طلائع الجيش، يوم الأربعاء الماضي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

ويتواجد الأبيض حاليا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، خلف الأهلي المتربع على القمة بـ15 نقطة وفيوتشر الوصيف برصيد 13 نقطة.

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مران الزمالك.. مشاركة شيكابالا وفقرة فنية خاصة لرباعى الفريق

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