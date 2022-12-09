طارق فهمي: مُشاركة الرئيس السيسي سببًا رئيسيًا في نجاح القمة العربية الصينية

استعرض أستاذ العلوم الدولية طارق فهمي، أهمية انعقاد القمة الصينية العربية، متناولًا أهم الاعتبارات المتعلقة بالعلاقات العربية مع القوى الكبرى وخصوصا الصين وروسيا والولايات المتحدة الامريكية.

وأكد فهمي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن القمة تأتي في إطار حرص القادة العرب على الالتقاء مع الصين على أرضية جديدة، خاصة فيما يخص تنفيذ المبادرات السابقة التي طرحتها الصين والرؤية الجديدة للحزب الشيوعي الصيني في انفتاح على الاقاليم المختلفة والتركيز على الدول العربية.

حضور الرئيس السيسي

وتابع “فهمي” أن اهتمام الصين خلال فعاليات القمة ينصب في الأساس على 3 دول هي “مصر والإمارات والسعودية”، لافتا إلى أن حضور القادة العرب وعلى رأسهما الرئيس عبد الفتاح السيسي للفعاليات هو السبب الرئيسي في نجاح القمة العربية الصينية، خصوصًا أن مصر تربطها علاقات جيدة بالصين وهناك العديد من المشروعات الصينية في العاصمة الادارية المنطقة الاقتصادية شمال الخليج في السويس.

وأضاف أن حضور الرئيس السيسي كان هاما جدا في إطار دعم الدولة المصرية لنطاقها العربي والتركيز على التوجهات الجديدة للعلاقات العربية والدولية سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا، مما يُعمق التقارب المصري والعربي مع الأطراف الدولية.

وأشار الى أن حضور مصر وقيادتها الممثلة في الرئيس السيسي تعكس دلالات رمزية واستراتيجية ووسياسية لنمط الجديد للعلاقات العربية الامريكية من جانب والصينية من جانب آخر، خصوصًا مع التخوفات الأمريكية مما سيجري في نطاق الإقليم.