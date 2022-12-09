الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طارق فهمي: مُشاركة الرئيس السيسي سببًا رئيسيًا في نجاح القمة العربية الصينية

طارق فهمي
طارق فهمي

استعرض أستاذ العلوم الدولية طارق فهمي، أهمية انعقاد القمة الصينية العربية، متناولًا أهم الاعتبارات المتعلقة بالعلاقات العربية مع القوى الكبرى وخصوصا الصين وروسيا والولايات المتحدة الامريكية. 

وأكد فهمي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن القمة تأتي في إطار حرص القادة العرب على الالتقاء مع الصين على أرضية جديدة، خاصة فيما يخص تنفيذ المبادرات السابقة التي طرحتها الصين والرؤية الجديدة للحزب الشيوعي الصيني في انفتاح على الاقاليم المختلفة والتركيز على الدول العربية. 

حضور الرئيس السيسي  

وتابع “فهمي” أن اهتمام الصين خلال فعاليات القمة ينصب في الأساس على 3 دول هي  “مصر والإمارات والسعودية”، لافتا إلى أن حضور القادة العرب وعلى رأسهما الرئيس عبد الفتاح السيسي للفعاليات هو السبب الرئيسي في نجاح القمة العربية الصينية، خصوصًا أن مصر تربطها علاقات جيدة بالصين وهناك العديد من المشروعات الصينية في العاصمة الادارية المنطقة الاقتصادية شمال الخليج في السويس.

وأضاف أن حضور الرئيس السيسي كان هاما جدا في إطار دعم الدولة المصرية لنطاقها العربي والتركيز على التوجهات الجديدة للعلاقات العربية والدولية سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا، مما يُعمق التقارب المصري والعربي مع الأطراف الدولية.

وأشار الى أن حضور مصر وقيادتها الممثلة في الرئيس السيسي تعكس دلالات رمزية واستراتيجية ووسياسية لنمط الجديد للعلاقات العربية الامريكية من جانب والصينية من جانب آخر، خصوصًا مع التخوفات الأمريكية مما سيجري في نطاق الإقليم.

القمة الصينية العربية الرئيس السيسي العلاقات العربية القوى الكبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يشهد احتفالية نادي القصة بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه

مران الزمالك.. مشاركة شيكابالا وفقرة فنية خاصة لرباعي الفريق

بـ5 مليون مشاهدة.. جورج وسوف يتصدر ترند يوتيوب بأغنية «بيتكلم عليا»

طارق فهمي: مُشاركة الرئيس السيسي سببًا رئيسيًا في نجاح القمة العربية الصينية

تفاصيل العثور على جثة شاب بالعمرانية

أسد فولدكار ينتهي من تصوير مسلسل «بنون» لهاني عادل وبسنت شوقي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله