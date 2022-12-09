الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

عمر هشام طلعت: كأس العالم للإسكواش ثاني بطولة عالمية تستضيفها أندية مجموعة طلعت مصطفى

جريدة الدستور

 

قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، إن استضافة نادي مدينتي لبطولة كأس العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022، يعد ثاني حدث رياضي عالمي تستضيفه أندية مجموعة طلعت مصطفى ، عقب استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية "الآشيان تور"، التي شارك فيها 140 لاعبًا من أكثر من 40 دولة ونقلتها 60 قناة رياضية حول العالم.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد عصر اليوم الجمعة، للإعلان عن قرعة بطولة كأس العالم للإسكواش ، أن أندية مجموعة طلعت مصطفى لديها طموح أن تصبح ملتقى للبطولات العالمية، في ظل ما تنفرد به من إمكانيات متميز، مما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية في مصر، .

 

وعُقد المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للإسكواش، عصر اليوم الجمعة، بنادي مدينتي للجولف، للإعلان عن فعاليات بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات (فرق) 2022، بحضور ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

يشارك ببطولة كأس العالم للإسكواش بنادي مدينتي الرياضي، 17 منتخبًا وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، بجانب الدولة المضيفة مصر.

وتعد بطولة العالم لفرق الإسكواش سيدات 2022 هي النسخة رقم 22 من تاريخ البطولة، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 1979، وتعد أستراليا أكثر دولة حصداً للبطولة بـ 9 ألقاب، ويأتي المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ 7 ألقاب، ثم المنتخب المصري بـ 4 ألقاب، والمملكة المتحدة ببطولة واحدة.

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش إقامة بطولة العالم 2022 بنادي مدينتي الرياضي، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم 11 ملعباً، بالإضافة إلى ملعب رئيسي زجاجي ستقام عليه مباريات قبل النهائي والنهائي للبطولة ويسع لنحو 1500 مشجع، فضلا عن امتلاك نادي مدينتي لبنية تحتية ومنشآت رياضية تم إنشائها وفق المواصفات الدولية .

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية.

طلعت مصطفى عمر هشام طلعت نادي مدينتي مدينتي بطولة العالم للاسكواش

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