البرهان: السودان يتطلع لمزيد من الشراكة العربية الصينية

وجَّه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الشكر والتحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على احتضان القمة العربية الصينية والإعداد المتميز لها لإنجاحها.

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال كلمته بفعاليات القمة العربية الصينية الأولى: "نتطلع أن تكون هذه القمة خطوة متقدمة ومهمة لتعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية بين الجانبين العربي والصين عبر تفعيل كافة آليات التعاون في شتى المجالات".

وأضاف أن العلاقات السودانية الصينية علاقات تاريخية قديمة إذا تعتبر الصين أكبر شريك للسودان في مختلف المجالات الاقتصادية وتمثل تجربة ملتقى التعاون الزراعي السوداني الصيني نموذجًا يسهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي عربيًا ودوليًا لأنه يفتح آفاقًا واسعة للتنسيق في مجالات التنمية والاستثمار الزراعي.

وتابع: "وتطلع السودان لمزيد من التعاون العربي الصيني عبر مزيد من الشركات المنتجة في وقت أحوج ما يكون العالم للتعاون لتجاوز أزمة الغذاء والطاقة التي تجتاح العالم اليوم".