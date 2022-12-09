العليمى يطالب دول القمة العربية الصينية بتصنيف «الحوثى» منظمة إرهابية

ثمّن الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، موقف الصين المساند للحكومة الشرعية في بلاده وسلامة أراضيه، كما جدد مواقفه الملتزمة بمبدأ الصين الواحدة.

وأعرب خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، عن أمله بأن تكون هذه القمة فرصة لتحقيق التقدم والازدهار لشعوب المنطقة العربية والشعب الصيني من خلال رؤية موحدة للسلام والتنمية المستدامة.

وشدد على أهمية إنهاء النزاعات ودفع الحوثيين للرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخلات الإقليمية في شئون بلاده، مردفًا: "نواصل العمل من أجل السلام الشامل الذي يستحقه شعبنا اليمني، وفقًا للمبادرات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ولفت إلى أن الحرب دمرت مدن اليمن وأريافها، وسحقت سبل العيش، وحولت البلاد لبؤرة نشطة لتصدير العنف، وتهديد أمن دول المنطقة، بالإضافة للاعتداءات على الشعب اليمني ودول المنطقة، لذا قرر مجلس الدفاع الوطني تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ودعا الدول الحاضرة في القمة العربية الصينية لدعم هذا القرار كخيار سلمي لإنهاء الحرب في اليمن.