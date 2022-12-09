الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة ذوى الهمم.. طلاب طنطا يحصدون مراكز متقدمة في بطولة التنس الطاولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت جامعة طنطا في بطولة الشهيد الرفاعي (50) لتنس الطاولة المقامة بجامعة القاهرة، في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدي وكوك منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، حيث فاز الطلاب المشاركين بالمركز الخامس لمسابقة فرق الطلبة على مستوى الجامعات المصرية، وحصل الطالب رجب شريف رجب فئة ذوي الهمم على الميدالية الذهبية، والطالب يوسف محمد عبدالفتاح على المركز الرابع أرجل سليمة.

هنأ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالبطولة، موضحاً حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية وخاصة الأنشطة الرياضية لدورها في تحقيق ودعم التنافسية بين الطلاب، مثمناً جهود الطلاب والعاملين بالجامعة في تدريبهم وإعدادهم للمشاركة في المسابقات وحصد المراكز المتقدمة ورفع اسم الجامعة عالياً.

أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص جامعة طنطا الدائم على دمج الطلاب ذوى الهمم ومشاركتهم في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لكل الطلاب الموهوبين والمتميزين،موضحاً أن الفريق الطلابي المشارك من الجامعة شمل الطالب مازن طارق بكلية العلوم، والطالب خالد عبدالحميد بكلية التربية الرياضية، والطالب عبدالرحمن النجار بكلية الحقوق، والطالب أحمد حلمي بكلية الهندسة، والطالب علاء الدين السيد بكلية التربية رياضية، والطالبة رحمه عميرة بكلية الصيدلة، والطالبة آية المرسى بكلية التربية النوعية، والطالبة مريم عاطف بكلية التربية، والطالبة مارتينا عماد بكلية الطب، والطالب رجب شريف رجب من ذوي الهمم بكلية التجارة، والطالب يوسف محمد عبدالفتاح من ذوي الهمم بكلية الحقوق.

بمشاركة ذوي الهمم طلاب طنطا يحصدون مراكز متقدمه بطولة التنس

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