رئيس جيبوتى: القمة «العربية- الصينية» عهد جديد فى مسيرة التعاون المشترك

وجّه إسماعيل عمر جيلي، رئيس جمهورية جيبوتي، الشكر والتحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على احتضان القمة العربية- الصينية والإعداد المتميز لها لإنجاحها.

وقال رئيس جيبوتي، خلال كلمته بفعاليات القمة العربية- الصينية الأولى، إن هذه القمة تؤسس لعهد جديد في مسيرة التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وأشاد «عمر» بالتطور الكبير اللافت الذي يجسد الإرادة المشتركة الأكيدة والعزم الراسخ على الارتقاء بآليات العمل الجماعي في سبيل تحقيق الأهداف والغايات السامية المشتركة.

وتابع: «القمة العربية الصينية تمثل فرصة سانحة لتقديم التقدم المحرز في مجالات التعاون المثمر بين الطرفين العربي والصيني»، مؤكدًا ضرورة وجود آفاق جديدة للشراكة التي تربط بين الجانبين.

وأكد رئيس جيبوتي ضرورة العمل معًا من أجل بناء مجتمع عربي صيني متماسك ومتضامن من أجل مستقبل مشترك أكثر إشراقًا.