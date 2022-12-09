السيرك القومي يحصد الميدالية الفضية في مهرجان هانوي الدولي بفيتنام

نجح فريق السيرك القومي، في الفوز بالميدالية الفضية في مهرجان هانوي الدولي لفنون السيرك بفيتنام، الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر.

شهادة الميدالية الفضية

وهنأت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعضاء السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الإنتاج الثقافي لحصولهم على هذه الجائزة، مؤكدةً أن الإبداع المصري حاضر وبقوة في كافة المحافل الدولية والعالمية بما يثبت الريادة الثقافية والحضارية المصرية، مشيرةً أن أحد محاور إستراتيجية عمل وزارة الثقافة هو تحقيق الريادة الثقافية وتأكيد الهوية المصرية، وهو ما يتحقق بالمشاركات المختلفة للفرق الفنية والإبداعية من الوزارة في كافة الفعاليات الدولية.

صورة من الفعالية

ومن جانبه أوضح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أن المشاركة المصرية في مهرجان هانوي الدولي لفنون السيرك بفيتنام كانت في الفترة من ٢ إلى ٧ ديسمبر الجاري، تنافس خلالها مع فرق من 5 دول هي فيتنام، بيلاروسيا، كندا، كمبوديا، لاوس، وحظيت المشاركة المصرية بتفاعل كبير من قبل الجمهور الفيتنامي وحفاوة بالغة بالاحترافية التي يتمتع بها فنانو السيرك القومي وهو ما كان له أبلغ الأثر في قلوبنا ترجمناه اليوم وأمس بتقديم عروض تدريبية لطلبة مدرسة السيرك الفيتنامي.