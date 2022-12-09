تشكيل البرازيل أمام كرواتيا فى كأس العالم 2022.. نيمار يقود راقصى السامبا

كشف تيتي، المدير الفني لـ البرازيل، عن تشكيل بلاده لمواجهة كرواتيا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر

أما عن موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر، فتُقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS HD المفتوحة وbeIN SPORTS HD MAX 1، والكأس XTRA 1.

وتأهل منتخب البرازيل لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16، على استاد 974.

أما منتخب كرواتيا، فتأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد فوزه على اليابان بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، بفضل براعة حارس مرمى ليفاكوفيتش.

تشكيل البرازيل أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل البرازيل أمام كرواتيا في كأس العالم 2022، فجاء مماثلًا للتشكيل الذي بدأ به المدرب تيتي، المباراة الماضية أمام كوريا الجنوبية.

وجاء تشكيل البرازيل أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - دانيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - لوكاس باكيتا - نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون.

وتعقب مباراة البرازيل وكرواتيا صدام قوي بين الأرجنتين وهولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

البرازيل قدمت عرضًا ساحرًا في الدور الماضي واكتفت برباعية سجلها نجوم السامبا في شوط واحد أمام كوريا، بينما قرر تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي إراحة لاعبيه بالشوط الثاني وحماية كوريا من إذلال تاريخي كان قريبًا للغاية.

في المقابل جاءت كرواتيا بصعوبة كبيرة بعدما أزاحت مفاجأة المونديال المنتخب الياباني بركلات الترجيح، بعدما كانت متأخرة في النتيجة وكانت قريبة للغاية من توديع البطولة.

ورغم أن المنتخب البرازيلي قدم مباراة مرعبة من الناحية الفنية، إلا أنه من المتوقع أن يواجه خصمًا مختلفًا تمامًا، وقادرًا على خلق صعوبات كبيرة وندية خلال مجريات المباراة.