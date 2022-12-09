«توتال إينرجيز» تنأى بنفسها عن «نوفاتيك» الروسية للغاز

أعلنت مجموعة "توتال إينرجيز" الفرنسية، الجمعة، أنها ستنأى بنفسها عن شريكها الروسي التاريخي "نوفاتيك" وتتوقف عن احتساب 19.4 بالمائة من النتائج التي تمتلكها في شركة الغاز الروسية العملاقة، متوقعةً في المقابل خسارة في الأصول تبلغ 3.7 مليار دولار في الفصل الرابع.

حافظت "توتال إينرجيز" على معظم استثماراتها في روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير بعكس شركات غربية كبرى أخرى، لا سيما في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت المجموعة اليوم، في بيان، أنها "لن تكون قادرة على بيع" حصتها البالغة 19.4 بالمائة في شركة نوفاتيك"، لأنها ممنوعة من بيع أصول لأحد المساهمين الرئيسيين في نوفاتيك بسبب العقوبات الأوروبية التي تستهدف روسيا.

انسحاب تدريجي

وأكدت الشركة الفرنسية العملاقة أنّ "مجلس إدارة توتال إينرجيز قرر سحب ممثلي الشركة من مجلس إدارة باو نوفاتيك بأثر فوري".

وأضافت: "بالتالي، لن يتم دمج حصة 19.4 بالمائة المملوكة من شركة توتال إينرجيز في نوفاتيك في حسابات الشركة بعد الآن".

وأوضحت المجموعة أن ذلك سيؤدي إلى تسجيل توتال اينرجيز في حساباتها للفصل الرابع من عام 2022 "خسارة بنحو 3.7 مليارات دولار".

وأعلنت أيضًا أنها ستحذف 1.7 مليار برميل من حسابات احتياطاتها، مستثنيةً تلك التي تعود لنوفاتيك.

وتعتبر نوفاتيك الشريك التاريخي لتوتال إينرجيز في روسيا.

وإلى جانب نوفاتيك، تمتلك توتال إينرجيز حصصًا أخرى صغيرة في العديد من الشركات الروسية الخاصة، مثل حقل الغاز العملاق في سيبيريا أركتيك يامال ال ان جي (20 بالمائة)، وحقل أركتيك ال ان جي 2 (10 بالمائة).

لكن تحدد المجموعة الفرنسية في تقريرها السنوي أن "ليس لديها أي نشاط أو مسئولية تشغيلية في هذه المواقع"، وأنها لم تعد تدير "أي حقل نفط أو غاز أو مصنع للغاز الطبيعي المسال في روسيا".

وقالت المجموعة في بيانها: "بدأت توتال إينرجيز انسحابها التدريجي من الأصول الروسية مع ضمان استمرار توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".