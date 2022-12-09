الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجمعة من كل أسبوع.. بورسعيد تتزين بالظواهر الطبيعية وتستقبل الآلاف من الزائرين

الملاحات
الملاحات

تتزين محافظة بورسعيد في هذا التوقيت من كل عام وتشكل الظواهر الطبيعية لوحة فنية جمالية، تميز المدينة الباسلة عن غيرها، وتصبح ملتقى للزائرين، وفي مشهد يتكرر في مثل هذا التوقيت كل عام، تتجمع أسراب طيور النورس بالمجرى الملاحي لقناة السويس بين مدينتي بورفؤاد وبورسعيد بالتزامن مع استقبال المدينة لرحلات اليوم الواحد مع استمرار توافد المئات من طيور الفلامنجو والبجع الأبيض علي بحيرة الملاحات شرق مدينة بورفؤاد.

وشهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، هذا ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية، وحرص زوار بورسعيد على الذهاب لجبال الملح وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي.

وعن توافد الآلاف لزيارة جبال الملح، تحتل بورفؤاد المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع  فضلا عن تقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كل محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد، والتي تقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي وبعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا وتعد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى إنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرون على التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورون فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شهدت بورفؤاد إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمون للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا، هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية مع طيور النورس وقبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

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أتوبيسات البهجة استمرار الثلج الجليد الجمهور

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