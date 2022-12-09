ضبط 172 قطعة سلاح نارى فى المحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 172قطعة سلاح نارى بحوزة 163متهمًا وذلك على النحو التالي: 12 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 127 فرد محلي، 485 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينات متنوعة، و180 قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.