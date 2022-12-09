القبض على تاجر هيروين في الخانكة بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن القليوبية من ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.