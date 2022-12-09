الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في احتفالية معهد الساليزيان

كنيسة
كنيسة

نظم معهد الساليزيان دون بوسكو القاهرة احتفالية بعنوان "تعرف تصفر"، بمشاركة  المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والدكتورة كيارا ساؤل، القنصل بالسفارة الإيطالية، والدكتور أناليزا فاجنر، المنسق التعليمي للمدارس الإيطالية بالسفارة، وممثلي وزارة التربية والتعليم، بإدارة الساحل التعليمية.

افتتح اليوم بكلمة من الأب بيدرو، مدير عام المعهد، قال خلالها إنه من خلال الموهبة، يمكننا إتقان لغات مختلفة، واكتشاف أنفسنا، و تلا ذلك كلمة من السفير الإيطالي  والتي ألقتها القنصل الدكتورة كيارا ساؤل، حيث أوضحت أنه بجانب التعليم التقني والفني الممتاز الذي يتلقاه الطلاب، هم أيضًا بحاجة إلى إظهار مواهبهم، ودعمها.

وعرض طلاب المعهد بعض المواهب المتنوعة الخاصة بهم، كما شارك في الاحتفال أيضًا عدد كبير من الخريجين، تأكيدًا على أن الخريجين هم جزء لا يتجزأ من الأسرة الساليزيانية.

معهد الساليزيان دون بوسكو مطران الكنيسة اللاتينية بمصر المطران كلاوديو لوراتي القنصل بالسفارة الإيطالية الرياضة الروحية السنوية الساحل التعليمية السفير الايطالى السفارة الإيطالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

«المالية» تنفى التصريحات المنسوبة للوزير حول الجنيه

حتى آخر العام.. مبادرة «كلنا واحد» تواصل فعالياتها بجميع أنحاء الجمهورية

«شعبة الاتصالات»: إعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسم التنمية يزيد الاستثمارات

عمرو دياب يظهر فى أحدث إعلاناته برفقة ابنه عبدالله

محافظ الغربية يتابع انطلاق قوافل «ستر وعافية» لخدمة أهالي كفر حجازي بالمحلة

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يشارك فى منتدى «طرق الأبواب» المصرى– الفرنسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله