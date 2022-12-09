مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في احتفالية معهد الساليزيان

نظم معهد الساليزيان دون بوسكو القاهرة احتفالية بعنوان "تعرف تصفر"، بمشاركة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والدكتورة كيارا ساؤل، القنصل بالسفارة الإيطالية، والدكتور أناليزا فاجنر، المنسق التعليمي للمدارس الإيطالية بالسفارة، وممثلي وزارة التربية والتعليم، بإدارة الساحل التعليمية.

افتتح اليوم بكلمة من الأب بيدرو، مدير عام المعهد، قال خلالها إنه من خلال الموهبة، يمكننا إتقان لغات مختلفة، واكتشاف أنفسنا، و تلا ذلك كلمة من السفير الإيطالي والتي ألقتها القنصل الدكتورة كيارا ساؤل، حيث أوضحت أنه بجانب التعليم التقني والفني الممتاز الذي يتلقاه الطلاب، هم أيضًا بحاجة إلى إظهار مواهبهم، ودعمها.

وعرض طلاب المعهد بعض المواهب المتنوعة الخاصة بهم، كما شارك في الاحتفال أيضًا عدد كبير من الخريجين، تأكيدًا على أن الخريجين هم جزء لا يتجزأ من الأسرة الساليزيانية.