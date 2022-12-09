ضبط عاطل قبل ترويجه أقراص الكيف فى الجيزة

ضبط ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عاطلا متورطا في الاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه أقراصا مخدرة بين عملائه، وضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

أقر المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار في المضبوطات، واستعداده لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.