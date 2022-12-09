الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القاهرة السيمفونى» يقدم حفلًا فنيًا على المسرح الكبير بالأوبرا.. غدًا

اوىكسترا
اوىكسترا

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلًا في الثامنة من مساء غد السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

يقام الحفل بالتعاون مع سفارة بولندا بالقاهرة، ويقوده المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازفة البيانو البولندية ماريولا بيتشوفا.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية التي أبدعها مؤلفون بولنديون منها افتتاحية هالكا لـ «مونيوسزكو»، كونشرتو البيانو لـ «بينديريسكى» وكونشرتو للأوركسترا لـ «لوتوسلافسكي».

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات نوعية لمجموعة من الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي لإلقاء الضوء على جوانب من أحد أهم ألوان الفنون الجادة. 

الأوبرا المصرية البرنامج الاعمال الكلاسيكية العالمية افتتاحية الـ البر

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