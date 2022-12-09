الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كرواتيا فى ربع نهائى كأس العالم 2022

البرازيل
البرازيل

تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتُقام اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، على أن يُستكمل الدور يوم غدًا السبت، حيث تُلعب مباراتان أيضًا.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا فى كأس العالم 2022

ويلتقي منتخب البرازيل نظيره الكرواتي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS HD المفتوحة وbeIN SPORTS HD MAX 1، والكأس XTRA 1.

وتأهل منتخب البرازيل لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16، على استاد 974.

أما منتخب كرواتيا، فتأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد فوزه على اليابان بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، بفضل براعة حارس مرمى ليفاكوفيتش.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل البرازيل المتوقع أمام كرواتيا في كأس العالم 2022، فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني تيتي، المباراة بتشكيل مباراته السابقة أمام كوريا الجنوبية.

وشارك أليكس ساندرو في تدريبات منتخب البرازيل عقب تعافيه من الإصابة، لكنه ليس من المتوقع أن يُشارك كأساسي في مباراة اليوم أمام كرواتيا.

ومن المتوقع أن يدخل تيتي مدرب منتخب البرازيل، مباراة كرواتيا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - دانيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - لوكاس باكيتا - نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون.

وتعقب مباراة البرازيل وكرواتيا صدام قوي بين الأرجنتين وهولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

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