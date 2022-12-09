«الأوقاف» تعلن إصدار 400 مؤلف ومترجم فى عهد الرئيس السيسى

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بلغ إجمالي إصدارات الأوقاف في مجال التأليف والترجمة والنشر خلال عام 2022م 95 مؤلفًا ومترجمًا، مشيرة إلى أنه تم إصدار 19 كتابًا جديدًا، هي (إنسانية الحضارة الإسلامية، الآداب العامة جــ1، أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، عقد المواطنة، الدولة مفهومها وتطورها، الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، التسامح منهج حياة، المرأة ودورها في الدولة الوطنية، موسوعة الخطب العصرية جـ10، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ28، الدين والحياة جــ1، الدين والحياة جــ2، البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، الآداب العامة جــ2، المختصر الشافي في الإيمان الكافي، حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، العملات الافتراضية المشفرة، الاجتهاد ضرورة العصر، الوقاية من الأمراض والانحرافات).

وقالت وزارة الأوقاف إنه تمت طباعة 22 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية، هي الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وترجم إلى 7 لغات "الفرنسية - الإنجليزية - الأوردية - الإسبانية - الألمانية - الروسية - السواحيلية"، الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغة السواحيلية، الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى لغتين: "الفرنسية - الروسية" ، عقد المواطنة باللغة الفرنسية ، الدولة مفهومها وتطورها باللغة الفرنسية ، الجاهلية والصحوة وترجم إلى 7 لغات: "الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الروسية - الإسبانية - البرتغالية - الأوردية".

كما تمت ترجمة معاني القرآن الكريم إلى ثلاث لغات هي اليونانية والهوسا والعبرية، و تم إصدار15 كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و20 كتابًا مترجمًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية، و6 كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، و10 كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء مترجمة إلى اللغات الأجنبية، وعدد 3 كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بطريقة برايل، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.