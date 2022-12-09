الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الجمعة 9 ديسمبر 2022

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعلامة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

حان الوقت لاقتراح رحلة سفر إلى زوجتك. سوف تكسب بعض المال الإضافي وسيشجعك ذلك على السعي وراء ذلك. البرد الشديد أمر لا مفر منه. قد تشعر برغبة في تغيير نظامك الغذائي وهذا سيعمل معك أيضًا. يتم توقع مكالمة طويلة من صديق أو أحد أفراد الأسرة المفقودين منذ فترة طويلة.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

يبدو أن حياتك العاطفية عبارة عن ميلودراما لا تنتهي أبدًا حيث لا يبدو أن هناك أحدًا من أجلك ولكنك ستفاجأ بمدى سحق صديق مقرب عليك. من المحتمل أن يطلب منك الخروج قريبًا. قد يحاول رئيسك معرفة حياتك الشخصية ولكن عليك أن تحافظ على هدوئك لأن رد فعل خاطئ واحد سيتحول إلى مشكلة كبيرة. خطط السفر ستكون في ذهنك. مدخراتك سوف تجعلك خالية من التوتر. قد يكون الصداع أمرًا لا مفر منه.

برج العذراء (24 أغسطس - 24 سبتمبر)

قد تعتقد أن لديك سيطرة على موقف معين في المنزل ولكنك ستصدم لمعرفة الحقيقة ، لذا يُنصح بالحفر بشكل أعمق قليلاً. عائلتك وأصدقائك سيكونون هناك من أجلك. قد تؤدي نبرة صوتك مع زميلك في العمل إلى تدمير الرابطة أو العلاقة التي تشاركها معه أو معها. قد لا يكون السفر في ذهنك ولكن قد يحاول شخص ما زرع الفكرة.

صفات الأبراج الترابية 

ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

تعتبر الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى.

صفات الأبراج الترابية برج الثور برج الجدى لمواليد الأبراج الترابية اليوم الجمعة علامة الفلك جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج

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