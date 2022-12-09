التحفظ على 3 أطنان قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3 طن أقماح محلية قبل تهريبها بواسطة سيارة لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز السائق على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بمحاولة سائق سيارة بتهريب كمية من القمح المحلي محظور تداولها خارج المنظومة بقصد بيعها في السوق السوداء بقصد التربح منها.

تم عمل كمين وضبط السيارة المحملة بكمية من القمح المحلى وبتفتيشها عثر على 2920 كجم مايقارب من 3 طن قمح محلى على الطريق اسكندرية القاهرة الصحراوي بمدخل أبيس، بقصد الاتجار فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفة للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن بحظر نقل القمح بدون تصاريح من الجهات المختصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.