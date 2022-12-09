حذرت من تداعياته.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العنف ضد الفلسطينيين

أعربت مصر عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر، أمس الخميس.

وأوضحت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز مئتى شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء.

وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالى علي الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

ودعت مصر المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسئولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدى إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.