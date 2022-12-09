بعد عرضه على الأهلى.. كولر يرفض ضم نجم الزمالك فى يناير

كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء، أن المغربي زكريا الوردي لاعب الزمالك السابق الذي فسخ عقده مؤخراً معروض على إدارة الكرة بالأهلي.

وأضاف المصدر أن أحد الوكلاء رشح اللاعب لأمير توفيق مدير التعاقدات بعد طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار المصدر إلى أن مدير التعاقدات رفع تقريره إلى المدير الفني ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي بشأن الصفقة.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق أخطر وكيل اللاعبين أن القرار في يد كولر، وسوف يتم الرد عليه عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

ولفت إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني تحفظ على ضم اللاعب، خاصةً أنه تمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

على جانب آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح أمس الخميس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة الاتحاد السكندري التي تقام مساء الاثنين المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث عن كافة الجوانب الفنية ‏والخططية، كما عقد كولر جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير للمرحلة المقبلة.‏

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة، ‏فيما خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة غزل المحلة أمس تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى: «علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء» تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

ونفذ طاهر محمد طاهر بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الخاص به تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي؛ للتعافي من إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.‏

ومنح الجهاز الفني راحة للفريق، اليوم الجمعة، على أن يستأنف مرانه صباح غد السبت لمواصلة التحضير لمباراة الاتحاد.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت على استاد ‏الأخير، ضمن ‏منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 1،5 من خمس مباريات بالعلامة الكاملة، محافظًا على ‏صدارته لترتيب أندية الدوري.‏