الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بروكسل: انضمام كرواتيا لمنطقة شنجن اعتبارا من يناير المقبل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

تنضم كرواتيا اعتبارا من شهر يناير المقبل إلى منطقة "شنجن" الخالية من جوازت السفر وعمليات التفتيش على الحدود بين الغالبية العظمى للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بعد حصولها على دعم بالإجماع.

 

فيما منعت النمسا -في تصويت جرى خلال اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، عقد الخميس، في بروكسل أوردته قناة "يورو نيوز" الأوروبية- انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنجن، بينما دعمت هولندا محاولة رومانيا وعارضت محاولة بلغاريا.


وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون - عقب الاجتماع - إن رومانيا وبلغاريا تلبي جميع المتطلبات، وقد انتظرتا فترة طويلة لتحقيق الأمر، ويستحق مواطنو الدولتين أن يكونوا جزءا كاملا من منطقة شنجن.


كما أوضحت المفوضية الأوروبية (المسئولة عن تقييم ترشيحات الدول للانضمام لمنطقة شنجن) أن الدولتين مستعدتين لأن يتصبحا جزءًا من المنطقة الخالية من جوازات السفر منذ عام 2011 على الأقل.

 

ونوهت القناة إلى أن النتيجة السلبية التي كانت متوقعة على نطاق واسع تمثل هزيمة سياسية مؤلمة لرومانيا وبلغاريا، اللتين انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي قبل كرواتيا بست سنوات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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