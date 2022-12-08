الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

6 نصائح لمرضى السكر لتجنب حدوث مضاعفات فى فصل الشتاء

مرضى السكر
مرضى السكر

 كشف الدكتور محمد حسين عباس، زميل الكلية الملكية لأطباء السكر والغدد الصماء، عددًا من النصائح لمرضى السكر في فصل الشتاء، خاصة مع انتشار الفيروسات التنفسية.

 وتابع خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد: «الشتاء يحمل بعض المتاعب الصحية بشكل عام مثل الفيروسات التنفسية وأزمات الربو والقلب، وفي الوقت ذاته الدراسات أثبتت أن معدلات السكر التراكمي ترتفع في الجو البارد، مع تشخيص إصابات سكر بنسبة أعلى من فصل الصيف».

وأضاف: «تفسيرات زيادة نسبة السكر في الشتاء ترجع إلى المكوث في المنازل لفترة طويلة، وانخفاض نسبة الحرق، إضافة إلى أن التهاب أو فيروس يتسبب في إفراز هرمونات تعاكس عمل الأنسولين، وهو ما حدث خلال أزمة فيروس كورونا».

 وتابع: «فصل الشتاء بمثابة تحد إلى مرضى السكر، ويجب على المريض الالتزام بقياس نسبة السكر خلال فصل الشتاء، بشرط تدفئة اليد بشكل جيد قبل القياس، وبالنسبة للمرضى الذين يحصلون على الأنسولين يجب تدفئة مكان الحقن بشكل جيد، تجنبا لحدوث لانقباض في أوعية الجلد، وحال الشعور باستمرار ارتفاع الدرجة يجب اللجوء إلى الطبيب»، مؤكدا أهمية قياس نسبة السكر بشكل تراكمي كل 3 شهور. 

وشدد عباس على أهمية الحفاظ على النشاط البدني لمرضى السكر خلال فصل الشتاء، قائلا «يجب المواظبة على رياضة المشي في حدود من 20 إلى 30 دقيقة، وفي حالة عدم قدرته على الخروج، فمن الممكن ممارسة بعض الأنشطة المنزلية، كون النشاط البدني يساهم في حرق السكر، ويحافظ على حالة المزاج». 

وأوضح أن حالة المزاج «المود» مرتبطة بالتغيرات المناخية معلقا هناك تعكرات مزاجية تحدث في أواخر الخريف وتستمر طوال الشتاء، وتسبب في حالة من الاكتئاب والعزلة، وهو ما يؤثر بشكل عام على مرضى السكر ونصح  بالحرص على الحديث المستمر مع العائلة. 

السكر الفيروسات التنفسية السكر التراكمي الجو البارد النصائح الأنسولين

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