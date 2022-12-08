الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ صحة عامة: الجلوس على الإنترنت لساعات كثيرة يؤدى إلى تشوه خلايا المخ

الإنترنت
الإنترنت

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة وطب السلوم، إن الدراسات الأخيرة أثبتت تفاعل موجات التليفون المحمول مع المخ، ولهذا حذرت منظمة الصحة العالمية من جلوس الأطفال لعدد ساعات كثيرة أمام الهاتف، حيث تؤدي هذه الموجات إلى تشوه في خلايا المخ ومن ثم التأثير على سلوك الطفل. 

تحديات الإنترنت المدمرة 

أكد الدكتور إيهاب عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما نشهده الآن على وسائل التواصل الاجتماعي من حوادث وتحديات مثل تحدي كتم الأنفاس وتحدي السقوط على الأرض نتيجة حتمية للتعامل الخاطئ مع برامج الهاتف المحمول، ولهذا يجب ألا يتم ترك المراهق أمام الهاتف لمدة أكثر من أربع ساعات يومياً.

التعامل الخاطئ مع الهاتف المحمول 

وأضاف في حديثه، أنه يجب تفعيل جانب العلاقات الأسرية مثلما كانت من قبل، حيث أصبح الوضع الآن مخزي بصورة كبيرة، فلم يعد هناك تفاعل بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب انشغال جميع عناصر العائلة ببرامج الهاتف المحمول.

إيهاب عيد اكسترا نيوز الصحة العالمية حديث الاخبار التعامل الخاطئ مع الهاتف

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