الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طفولة غير عادية لـ رامي عياش: أنا اتعلمت الفن من الحرب (فيديو)

جريدة الدستور

قال الفنان اللبناني رامي عياش، إن والدته هي أول من انتبهت لموهبته في الغناء، مشيرا إلى أن والده كان منشغل في العمل، ولكن أمه هي من ساعدته كثيرا.

وأضاف خلال حواره في برنامج "أنغام" المذاع عبر قناة "DMC" الفضائية، أن والدته كان صوتها جميل، وكانت تغني طول الوقت، وفي يوم من الأيام كانت الأم تغني وتوقفت فوجدته يكمل الأغنية بعدها، بعمر 5  سنوات، ومن هذا الوقت انتبهت إلى موهبته وسعت إلى تنميتها.

وتابع: "تعلمت الفن بالحرب، وكان والدي يأخذني وأنا بعمر 8 سنوات لتعليمي العزف على العود، وكان يذهب مسافة لمدة ساعة ونصف من أجل الوصول للمكان الذي يتعلم فيه العزف، وكانت تسقط القذائف أمامهم".

ولفت إلى أنه كان يغني حتى عمر الـ 16 سنة لإسعاد أمه، وبعدها بدأ يحلم بالنجومية بعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة "ستوديو الفن".

وعن حلمه، قال رامي عياش، إنه يحلم بفتح معاهد موسيقية مجانية لتعليم الأطفال الغناء والعزف في لبنان، ومصر أيضًا.

رامي عياش برنامج انغام لبنان ستوديو الفن

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