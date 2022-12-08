عديلة بن ديمراد أفضل ممثلة بمسابقة البحر الأحمر السينمائي

منحت لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر السينمائي جائزة أفضل ممثلة في المسابقة للجزائية عديلة بن ديمراد عن فيلمها الأخير والذي يناقش حقبة تاريخية.

ولظروف التصوير تسلم طاقم الفيلم الجائزة بدلا منها، وعبروا عن سعادتهم بالتكريم.

الفيلم تدور أحداثه غداة تحالف الملك سليم التومي سنة 1516م مع القرصان المهيب عروج بربروس من أجل تحرير العاصمة الجزائر من الاحتلال الإسباني؛ يتوفّى الملك في ظروف غامضة ضمن انفراج مثير للأحداث؛ ويتقدّم القرصان من فوره للزواج من الملكة زفيرة أرملة الملك، ومع تسيّد القرصان بربروس لسدّة المشهد، يرسي خطّته المسبقة بتجريد الملك الراحل من كامل تركته وإرثه، مستعينًا بجيشه الوفيّ، لتجد الملكة زفيرة نفسها أمام تحدٍّ عصيب، في إطار قصصي ملحميّ وشاعري يستلهم التراث المسرحي، برؤيةٍ إخراجية مبتكرة.