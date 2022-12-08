مليارات الخسائر سنويًا.. ماذا يحدث بشركات التكنولوجيا فى جنوب شرق آسيا بعد تسريح العمالة؟

سلّطت شبكة سي ان بي سي الأمريكية، الأربعاء، الضوء على تزايد عمليات تسريح العمال في مجال التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا هذا العام، مشيرة إلى تزايد عمليات تسريح العمال في مجال التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا.

أفادت الشبكة الأمريكية، انه لا تزال الشركات التقنية الناشئة في جنوب شرق آسيا غير مربحة إلى حد كبير، حيث تكبدت أسماء مثل Sea Group و Grab مليارات الخسائر سنويًا.

تعد شركة GoTo Group و Glints وCarousell أحدث الشركات التي قامت بتقليص أعداد موظفيها - خلال الثلاثين يومًا الماضية.

أوضح التقرير أن العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا قامت بتسريح العمال هذا العام، حيث أدت الرياح المعاكسة الكلية إلى اتساع الخسائر ودفع أصحاب رؤوس الأموال المغامرة الشركات الناشئة إلى تمديد مدارجها.

ففي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Carousell للتسوق عبر الإنترنت أنها ستتخلى عن حوالي 10٪ من عدد موظفيها - أو ما يقرب من 110 مناصب.

في نوفمبر الماضي، ألغت مجموعة GoTo Group الإندونيسية - وهي اندماج بين شركة Gojek العملاقة لخدمات نقل الركاب وسوق التجارة الإلكترونية Tokopedia - 1300 وظيفة أو حوالي 12٪ من عدد موظفيها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، قامت شركة Sea Group بتسريح أكثر من 7000 موظف خلال الأشهر الستة الماضية.

إدارة التكاليف

من جانبه، قال جيا جيه تشاي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجمع العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية Rainforest ومقرها سنغافورة ، لشبكة CNBC: "يتحلى المؤسسون بالحكمة من خلال إدارة التكاليف في هذه البيئة لضمان وجود مدرج كافٍ حتى أواخر عام 2024".

واضاف: هناك دلائل على أننا ندخل في ركود، إذا لم نكن بالفعل في حالة ركود. لذلك ، من المرجح أن يتباطأ طلب العملاء في عام 2023.

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وفي شركة كاروسيل، أقر الرئيس التنفيذي كويك سيو روي بارتكاب "أخطاء فادحة، مشيرا الى أنه كان "متفائلاً للغاية" بشأن تعافي كوفيد19 وقلل من تأثير نمو فريقه بسرعة كبيرة.

وااف كويك: “الحقيقة أننا سارعنا إلى زيادة نفقاتنا وتوظيفنا ، لكن العوائد استغرقت وقتًا أطول من المتوقع”، مضيفًا أنه كانت هناك إجراءات لخفض التكاليف في الأشهر القليلة الماضية وأن قيادة كاروسيل ستتخذ تخفيضات طوعية في الأجور.

نمو أكثر استدامة

وقال كويك أيضًا إنه من الحكمة فقط أن تصل الشركة إلى الربحية كمجموعة بأسرع ما يمكن، حيث إنه من غير الواضح ما إذا كانت ظروف السوق ستتحسن.

وسجلت Carousell نموًا أبطأ للإيرادات بنسبة 21٪ في 2021 عند 49.5 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بمضاعفة إيراداتها ثلاث مرات في عام 2020.

في الوقت نفسه ، شهدت GoTo تضخمًا في خسائرها من الفترة من يناير إلى سبتمبر.