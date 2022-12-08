الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الزملوط: الوادى الجديد تشهد تنمية شاملة غير مسبوقة

محمد الزملوط
محمد الزملوط

قال الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة مساحتها تبلغ ٤٥٪ من مساحة الدولة المصرية بالكامل، وبالرغم من هذه المساحة، إلا أن المحافظة كانت تعاني من التهميش وافتقار الخدمات، ولكن الآن تشهد المحافظة جميع مظاهر التنمية بكافة القطاعات. 

التنمية الشاملة بالوادي الجديد 

وأكد الدكتور محمد الزملوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن بداية التنمية في محافظة الوادي الجديد بدأت من خلال مشروع التوسع الزراعي، كما أنه تم تحسين جودة الزراعة والصناعة والطرق بالوادي الجديد، والدليل على التطور إنتاج الوادي الجديد هذا العام مليون طن من القمح. 

تحسين جودة الطرق الداخلية والخارجية 

وأضاف في حديثه، أنه تم تحسين جودة الطرف بصورة كبيرة، حيث أصبحت الطرق الجديدة رابطة المحافظة بالقاهرة والجيزة، كما أنه جار  تنفيذ المزيد من الطرق الأخرى التي تربط المحافظة بباقي محافظات الشمال والجنوب، ولهذا محافظة الوادي الجديد أصبحت متصلة بشكل مباشر مع جميع المحافظات المصرية من الشمال حتى الجنوب.

محمد الوملوط الوادي الجديد التنمية بالوادي الجديد مصر جديدة اي تي سي

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