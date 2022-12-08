صفاء النجار: الترجمة جعلت العالم قرية صغيرة بمعنى الكلمة

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية، إن حملة الدكتور زاهي حواس حملة شعبية لاستعادة حجر رشيد لمصر من المتحف البريطاني ليس لها علاقة بوزارة الثقافة وإن الحملة هدفها الأساسي والأهم هو استعادة الآثار المسروقة، مطالبة كل القوى الوطنية لدعم الحملة من خلال التوقيع إلكترونياً على الوثيقة عبر الموقع الرسمي للدكتور زاهي حواس.

وأضافت "النجار" خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه بعد فك رموز حجر رشيد أصبح هناك ولع كبير بالحضارة المصرية وخاصة في فرنسا، مشيرة إلى أن كل يوم يتم اكتشاف ولع وحرص العالم على معرفة أسرار الحضارة المصرية القديمة.

الترجمة "ضمان" لتدفق نهر المعرفة

وأشارت إلى أن الفيلسوف الألماني نيتشه يرى أن الترجمة أحد أشكال الغزو على خلاف رأي الفيلسوف مارتين الذي يرى أن الترجمة هي باب من أبواب الضيافة وإيواء للغريب، موضحة أن كثيرين يعتبرون أن الترجمة هي محنة أو معاناة مستديمة.

وتابعت أن الجاحظ في القرن التاسع الميلادي قال إن الترجمة مثل الضرتين لا يمكن أن يتفاهما أبدا، وإنها زي أخوين لديهما ثوب واحد إذا خرج الأول لا يخرج الثاني.

وأكدت أن الترجمة ستبقى هي الضمان لتدفق نهر المعرفة في جميع الاتجاهات، مشيرة إلى أن الترجمة جعلت العالم قرية صغيرة بمعنى الكلمة.