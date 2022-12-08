الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 11 طالبة فى حادث تصادم 3 سيارات بدائرى قرية ماقوسة بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت 11 طالبة إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري أمام مصنع الغزل بقرية ماقوسة بالمنيا، تم نقلهن إلى المستشفي العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بإنقلاب 3 سيارات ارقام 6489 ن أ ب ملاكى، 1529 ن س ج مكروباص , 1725 ن رج ربع.

بإنتقال الأجهزة الأ منية تبين وقوع الحادث امام مصنع الغزل بالطريق الدائرى بقرية ماقوسة ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ وقد نتج عن ذلك اصابة 11 طالبة جميعهن يقيمن فى قرية العوام ببنى احمد الغربية وهن دينا خلف سعيد 15علا يوسف حسن 15 سنة , ،اسراء عماد محمد 17  15 سنة , شهد خلف احمد 15 سنة ,ايمان طة عمر 15سنة  ، هدى نجاح محمد 18 سنة , اية جمال على 15 سنه ، اميرة اسماعيل فتحى 17 سنة , جنات محمد اسماعيل 17 سنة , وعدد 2 طالبات جارى تحديد هويتهم.

وتم نقل المصايات الى المستشفى العام لتلقى العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباة ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وانتقل رجال ادارة المرور لرفع اثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق وتحرر عن الحادث المحضر اللازم  وتم التحفظ على السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشر التحقيق.

ومن ناحية أخرى، كانت محافظة المنيا قد شهدت وقوع عدة حوادث ، منها إصابة شخص بعد سقوطه من أحد القطارات أمام محطة سكة حديد مغاغة وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج والأسعافات اللازمة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة عبد الله خالد 22 عاما، مقيم بقرية دهروط، بكسر مضاعف، إثر سقوطه من قطار أمام محطة مغاغة لاختلال توازنه وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.  

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريق الزراعي مصر أسوان، بحري كمين بني أحمد الغربية، ما أسفر عن إصابة عبد الرحمن علي، 53 عاما، أحمد عبد الرحمن 22 عاما، يقيمان بقرية بني حماد، وتم نقلهما للمستشفي.  

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بتصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية أمام مدرسة الصناعة بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة محمود عبد الحكيم 64 عاما بالمعاش، مقيم بقرية تله، وتم نقله للمستشفي.  وأخمدت قوات الحماية المدنية حريق إندلع بحظيرة لتربية الماشية ملك هاشم فتحي مقيم بعزبة الفتح التابعة لقرية أبو حسيبة بمركز مطاي، بسبب حدوث ماس كهربائي دون مصابين، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.

المنيا إصابة 11 طالبة الطريق الدائري بقرية ماقوسة تصادم ثلاث سيارات اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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