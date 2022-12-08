انضمام أكثر من 37 ألف تاجر تمويني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية ضرورة تسجيل جميع تجار التموين سواء بدالي التموين البالغ عددهم نحو 30 الف بقال، أو أصحاب منافذ جمعيتي البالغ عددهم نحو 7500 منفذ، بإجمالي 37500 تاجر، بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه وفقا لمصلحة الضرائب، لا يوجد إعفاء لأي ممول من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ونصح المصدر جميع تجار التموين بالتسجل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قبل إنتهاء المهلة التي حددتها وزارة المالية، في نهاية أبريل من العام القادم 2023, بدلا من 15 من ديسمبر الجاري، والتقدم بطلب إرجاء لتجنب إلى مصلحة الضرائب لتجنب توقيع غرامات مالية على تجار التموين.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يجب على تجار التموين اتخاذه، لحين عقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لقاء مع وزارة المالية لبحث هذا الشأن، خاصة وأن الكثيرين من تجار التموين يتبع قانون 152 للمشروعات الصغيرة.

ووجه د. محمد معيط وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، تحقيق العدالة الضريبية، حيث إن المنظومات المميكنة، سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو منظومة الايصال الالكتروني، ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، والتدخل البشري وغيرها من المشكلات.

وتعمل مصلحة الضرائب على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والايصالات الورقية إلى صورة رقمية وتلزم مصلحة الضرائب الممولين، بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى منتصف الشهر الجاري.