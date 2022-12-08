السعودية: مشاركة العراق في القمة العربية - الصينية «أساسية ومهمة»

أشارت وزارة الإعلام السعودية، الخميس، إلى أن العراق يمثل عمقاً استراتيجياً للمملكة ومشاركته بالقمة العربية – الصينية أساسية ومهمة، لافتة إلى أن عقد القمة يهدف لإيصال رسائل للعالم ويؤكد أن العرب وحدة متصلة.

وقال مسؤول المراكز الإعلامية للقمم السعودية الثلاث (الصينية والعربية والخليجية) في الوزارة حسين الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع، إن استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمم ومن بينها القمة العربية – الصينية تأتي لتأكيد دور العمل العربي المشترك ولإثبات بأن العرب باستطاعتهم العمل كوحدة متصلة"، مبينا، أن "الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة بما يزيد عن 67 مليار دولار سنويا متجاوزة الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة".

وأضاف، أن "المملكة جهزت الكثير من الملفات والاتفاقيات لنقل التكنولوجيا للمنطقة عبر هذه القمة، إذ إن هناك عشرين اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار بصفة عقود بين الصين والسعودية".

واشار الى أن "المشاركة العربية في هذه القمة توصل رسالة للعالم مفادها بأن العرب يواصلون الارتقاء ويملكون الطاقة التي هي عصب الاقتصاد العالمي"، لافتا إلى "أننا شركاء في الاقتصاد العالمي بشرط أن نكون متوحدين بأهداف معينة وموحدة".

وتابع أن "لدول الخليج دورا بالقمم، حيث إن المشاركة العراقية السابقة في قمة الأمن والتنمية كان لها أثر إيجابي وإضافة مهمة"، موضحا، أن "العراق بلا شك يعني لنا الكثير وهو عمق استراتيجي وجزء لا يتجزأ من المنطقة ومشاركته في القمة العربية – الصينية أساسية ومهمة".

وذكر، أن "هكذا قمم، إثبات للعالم أن هناك عملا عربيا مشتركا"، موضحا أن "هذه القمة يحضرها أكثر من 16 رئيسا وقائدا عربيا".

وبين، أن "هناك إدراكا من العرب أنفسهم بأن العمل العربي المشترك يستطيع أن يصل بنا لأهدافنا"، معربا عن أمله أن "يزيد عدد الدول العربية المشاركة في القمم المقبلة".

واكد، أن " هكذا قمم، تهدف إلى السعي لشراكات استراتيجية مع الشرق والغرب وتصفير المشاكل مع دول العالم"، موضحا، أن "العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية هي علاقات تاريخية ومتجذرة ويجب أن يدرك الأميركان بأن دولنا لها مصالح واستراتيجيات وسيادة، ونحن نتعامل من هذا المنطلق ونريد أن نفتح الشراكات مع الشرق والغرب".

وأشار إلى أن "فتح شراكات مع الصين لا يعني بأننا نلغي الآخر بل هدفنا بناء علاقات متوازنة مع الشرق والغرب"، لافتا إلى أن "العرب أصبحوا مشاركين في صناعة النظام الدولي الجديد".

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية – الصينية.