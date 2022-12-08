الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شعراوي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة أسوان وعبدالرحمن نائبًا

رئيس اتحاد طلاب جامعة
رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، فوز عبدالرحمن هاشم شعراوي، الطالب بكلية التمريض بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان.

في منصب عبدالرحمن السيد أحمد خلال الانتخابات الطلابية التي استدل الستار عليها، الخميس، حسب الجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أجريت تحت رعاية وإشراف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور أحمد عبدالصادق منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسوان التي نظّمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب دون وقوع أي مشكلات، وبما يضمن خروج العملية الانتخابية على أكمل وجه، معبرة عن تطلعات الطلاب، وتعمل إدارة الجامعة على تنفيذ كافة الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي  لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ خلال الخطة التي اعددتها الجامعة، كما قدّما رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لاتحاد الطلاب، متمنين لهم التوفيق والنجاح.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  بباقي الطلاب الذين شاركوا في هذا الكرنفال الطلابي الانتخابي،والذين لم يحالفهم الحظ في المشاركة الإيجابية في مثل هذا الحدث الطلابي، الذي يؤهلهم لخبرات المسئولية، واتخاذ القرارات  بحكمة، و العمل علي اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للقيادة في المستقبل القريب.

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أتحاد الطلاب الأنشطة الطلابية بالجامعة العملية الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات أنتخابات الأتحادات الطلابية جامعة أسوان

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