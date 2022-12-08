الداخلية تكشف تفاصيل واقعة حمل طلاب لزميلهم وإلقائه أرضًا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة طالب بالعبور وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري وحال تواجد (طالب - بالمدرسة المشار إليها ومقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة القسم عقب انتهاء اليوم الدراسي رفقه بعض من زملائه بذات المدرسة وقيامهم بتصوير مقطع فيديو لهم يتضمن قيامهم برفع (الطالب المشار إليه) وتركه ليسقط أرضا لقياس قوة تحمله، مما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفقرة العنقية الخامسة بالعمود الفقري.

تم نقل الطالب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتبين قيام (والد الطالب المذكور) بتحرير إقرار كتابى للمستشفى بعدم رغبته فى إبلاغ الأجهزة الأمنية أو تحرير محضر بالواقعة.

وباستدعاء عدد من زملاء الطالب المصاب "3 طلاب" أيدوا ما جاء بالفحص، وأضافوا أنه كان برفقتهم أثناء الواقعة عدد 5 طلاب آخرين (محددين ).

بسؤال (والد الطالب المصاب) ردد ذات المضمون ، ولم يتهم أحد أو يشتبه فى حدوث إصابة نجله جنائياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.