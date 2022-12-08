«مستقبل وطن» يقرر تشكيل 316 وحدة حزبية ببني سويف

أصدر حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الخميس، قرارًا بتشكيل الوحدات القاعدية وعددها 316 وحدة حزبية على مستوى المحافظة، بناءً على عرض الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم والسادة أمناء المراكز.

وقال العمدة إن الوحدات الحزبية هي أساس العمل التنظيمي، ووسيلة التواصل مع المواطنين في القرى والعزب والنجوع، لافتًا إلى أنه باعلان تشكيلات الوحدات الحزبية يكون تم ترسيخ البناء لوحدات قاعدية لتكون ركيزة لهذا الكيان الكبير الذي نعمل جميعًا تحت مظلته.

وأشار إلى أن تشكيلات الوحدات الحزبية الجديدة تضم 4740 كادر حزبي هم قوام 316 وحدة حزبية على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تعلن الصفحة الرسمية للحزب بالمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" جميع تشكيلات الوحدات الحزبية.

وقدم النائب حسام العمدة التهنئة لمن شملتهم التشكيلات، متمنيًا النجاح والتوفيق لهم الذي سيعود بالنفع على المواطن والوطن.

في سياق آخر، نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانة مركز إهناسيا، حملة للتبرع بالدم في قرية بني هاني، شارك بها عدد كبير من أعضاء الحزب وأهالي القرية والقرى المجاورة.

يأتي ذلك في إنطلاقًا من دور حزب مستقبل وطن واهتمامه بالقطاع الصحي وتوفير اكياس الدم ببنوك الدم.

وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، والدكتور محمد بكري الخولي أمين أمانة الصحة والسكان.

ولاقت حملة التبرع بالدم تردد عدد كبير من أعضاء الحزب وأهالي قرية بني هاني، وسط حضور الدكتور عماد البنا أمين مركز اهناسيا، وتامر عطيه الأمين المساعد للحزب، والدكتور محمد طارق أمين أمانة الصحة بامانة مركز اهناسيا، وعدد من أعضاء هيئة مكتب امانة مركز اهناسيا.