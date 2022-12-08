الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط زجاجات خمور غير خالصة الضرائب

زجاجات خمور غير خالصة
زجاجات خمور غير خالصة

تمكن رجال الادارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان المدير العام بالتنسيق مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية  بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021.

حيث وردت معلومات سرية مفادها قيام المدعو أ . ص ببيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع المخصصة الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية والمخصصة للبيع بالسوق الحرة للإستخدام الشخصي وعرضها للبيع بطريقة الدليفري وغير مصرح ببيعها .
 
وتم تشكيل لجنة جمركية من حسن فكري مدير الإدارة وعمرو عبد الحفيظ وحازم نصير و محمد الخولي رؤساء الأقسام بالإدارة، وعمل كمين للمدعو أ . ص وضبطه أثناء قيامه بعملية البيع وبحوزتة عدد 7 زجاجات خمور أجنبية ملصق عليها بندرول السوق الحرة للإستخدام الشخصي .

وبلغ إجمالي المستحقات الجمركية 760 ألف و592 جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 612 لسنة 2022 تحريات وضبط .

وبمواجهة المدعو أ . ص أقر بصحة الواقعة وتقدم بطلب تصالح باسم السيد رئيس مصلحة الجمارك .

الإدارة العام الاجنبية الادارة البي التجار الالتزام التنس التنسيق

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