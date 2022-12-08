الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس مع رئيس الاتحاد

اختتمت جامعة السويس انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، حيث استضاف مدرج كلية العلوم  انتخابات اتحاد طلاب الجامعة و لاختيار الرئيس والنائب ورؤساء اللجان الفرعية.

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وحسم الطالب أحمد سعيد الانتخابات بفوزه بمقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة السويس، وفازت الطالبة آلاء احمد بمقعد نائب رئيس الاتحاد.

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وحضر الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، الجولة الأخيرة من الانتخابات بحضور الدكتور علي عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الإمام منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور أحمد الدسوقي رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، والدكتور أحمد أبو الحسن منسق الأنشطة الطلابية بكلية التجارة.

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وأشاد رئيس جامعة السويس خلال  كلمته  بالتجربة الديمقراطية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص إدارة الجامعة على مشاركة جميع الطلاب في هذا الحدث الهام الذي يساعدهم على التدريب على ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية .

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وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطالب أحمد سعيد بمقعد رئيس اتحاد الطلاب بجامعة السويس، والطالبة آلاء أحمد بمقعد نائب رئيس الاتحاد، وفي اللجنة الرياضية فازت الطالبة آية جداوي بمقعد الأمين، وجاء الأمين المساعد الطالب مبارك أحمد مبارك، وفي اللجنة الفنية فازت الطالبة نورسين محمد، والطالبة شهد وائل بمقعد الأمين المساعد، وحسمت الطالبة ميرنا عماد مقعد أمين لجنة الأسر الطلابية والطالب محمد شاكر حصد مقعد الأمين المساعد، وفي اللجنة الاجتماعية فازت الطالبة آلاء سامي بمقعد الأمين، والطالب يوسف إبراهيم بمقعد الأمين المساعد.

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أما مقعد أمين اللجنة الثقافية فكان من نصيب الطالبة دنيا علاء الدين، والطالبة داليا سيد بمقعد الأمين المساعد، اما لجنة الجوالة فكانت للطالب سيف هاني، أمينا والطالب محمد محمود امين مساعد، وفازت الطالبة لمي محمود بمقعد أمين اللجنة العلمية والطالب أحمد عرابي بمقعد الأمين المساعد.

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انتخابات اتحاد الطلاب جامعة السويس

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