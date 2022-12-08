الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد غيابيًا لبائعة تدير مسكنها لتعاطى المخدرات فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالفتاح رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد قاسم، والمستشار وفيق شوقي ملك، والمستشار وائل حمدى أبوزيد، بالسجن المؤبد غيابيا للمتهمة "ن.م.ع" وغرامة مائة ألف جنيه، لاتهامها بتعاطى مواد مخدرة، وإدارة مكان لتعاطى المخدرات.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 29860 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمة بتعاطى المخدرات، وإدارة شقة للتعاطى بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بشأن تحريات المباحث فإن التحريات دلت على قيام المتهمة "ن.م.ع" بائعة متجولة، بتعاطى المخدرات، وكذلك تهيئة المتهمة مسكنها الخاص بها لتعاطي المخدرات دون مقابل مادى.

وتبين من تقرير مركز السموم بالمستشفى الجامعي إيجابية العينة المأخوذة من المتهمة لتعاطيها جوهرين الحشيش والمروفين، وأقرت المتهمة بتعاطيها المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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