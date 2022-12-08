إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة للمحاكمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بمصر القديمة، إلى المحاكمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، بأنه حال تواجده بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان مركبة "توك توك" قام أحدهما بمحاولة خطف هاتفه المحمول إلا أنهما لم يتمكنا من سرقته ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبحوزتهما 7 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وبتطوير مناقشتهما، أقّرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة، واعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.