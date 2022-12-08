الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بترول أسيوط ينفرد بقمة الصعيد والمقاصة ولافيينا يهزمان التعدين وملوي

مباراة بترول أسيوط
مباراة بترول أسيوط والجونة

انفرد فريق بترول أسيوط  بقمة مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني بعد فوزه على الجونة بهدف سجله محمد سيسيه في الدقيقة 55 في المباراة التي أدارها الحكم أمين عمر محمد سيسيه ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة وتوقف رصيد الجونة عند 20 نقطة .

وواصل المقاصة انتصاراته وهزم النصر للتعدين 2-1 ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد التعدين عند 16 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف وأهدر خلاله عبده زين لاعب المقاصة ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم محمد وأهدر حسام هريدي ركلة جزاء للتعدين وفي الشوط الثاني سجل علي المصري الهدف الثاني ثم سجل التعدين هدفه الوحيد.

وفاز لافيينا على ملوي بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند 9 نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدف سجله رجب مارو في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل رجب مارو الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم خالد جمال الغندور في الدقيقة 65.

وحقق الألومنيوم فوزه الثالث على التوالي وهزم الفيوم بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد حسان ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد الفيون عند 8 نقاط .

وحقق فريق المدينة المنورة  فوزه الأول هذا الموسم وهزم تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين سجلهما حمدان وإسماعيل حجاج ليرتفع رصيد المدينة المنورة إلى 5 نقاط ويتوقف رصيد تليفونات بني سويف عند 8 نقاط  وأهدر عبد الرحمن رمضان لاعب المدينة المنورة ركلة جزاء احتسبها الحكم حمادة عبد الراضي .

وفاز كيما على طامية بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد طامية عند 10 نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم كيما بهدف سجله عمرو أبو الحسن من ركلة جزاء احتسبها الحكم هيثم الشريف وفي الشوط الثاني سجل محمد أوشا الهدف الثاني.

دوري القسم الثاني بترول أسيوط المقاصة لافيينا الجونة

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