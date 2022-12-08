الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، سير العمل بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة بحى غرب، والتى شهدت حادثة وفاة الطالبة "ريناد سيد صلاح" بالصف الخامس الابتدائى داخل الفصل الدراسى، ويلتقى طلاب الفرق الدراسية المختلفة بالمدرسة، للاطمئنان على انتظام سير العملية الدراسية.

وشدد محافظ أسيوط على الاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدرسة وتفعيل الأنشطة المدرسية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتفعيل الأنشطة المدرسية بالمؤسسات التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

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بدأ المحافظ جولته المفاجئة صباح اليوم بتفقد سير العمل بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة وتابع سير الدراسة بالمدرسة والتقى العاملين بالمدرسة وبطلاب وطالبات الفرق الدراسية المختلفة، فى أرض طابور المدرسة، مرددًا معهم النشيد الوطنى للبلاد، تعميقًا لقيم الولاء والانتماء، موجهًا لهم رسالة طمأنينة على انتظام الدراسة واستقرار الأوضاع بعد وفاة زميلتهم "ريناد سيد صلاح " بالصف الخامس الابتدائى داخل الفصل الدراسى.

وأعلن عن دعمه الكامل للعملية التعليمية وانتظام الدراسة بها وتطبيق كل اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل، مشددًا على توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين أو المقصرين فى أداء عملهم أو المخالفين اللوائح والتعليمات، والتشديد على كل مديرى الإدارات التعليمية للتنبيه على مديري المدارس بعدم التعرض للطلاب بأى اعتداء بمختلف أشكاله وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتوفير المناخ التعليمى لهم للنهوض بالعملية التعليمية.

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وأشار إلى متابعته المستمرة لنتائج تحقيقات النيابة العامة فى واقعة وفاة الطالبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، كما التقط معهم الصور التذكارية وسط جو من الود والحب.

كان محافظ أسيوط، قد قدم واجب العزاء في الطالبة "ريناد سيد صلاح" بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة بحى غرب أسيوط والتى وافتها المنية داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسى، معلنًا تقديم كل أوجه الدعم لأسرة الفقيدة، ومقدما خالص التعازى لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل.

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وأشار إلى أنه فور إخطاره بالواقعة قام على الفور بالتوجيه باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة "مصطفى. ع" المعلم المتهم بتسببه فى وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فى الواقعة ومحاسبة أى شخص يثبت تقصيره أو إهماله، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النياية العامة وتقرير الطب الشرعى فى الواقعة حماية للحقوق.

اتخاذ كافة الإجراءات اعمال النظافة العامة الأنشطة المدرسية السيسي رئيس الجمهورية الصف الخامس الابتدائى العملية التعليمية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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