«حياة كريمة» تنظم ندوة توعوية لطلاب جامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا، فعاليات الندوة التوعوية لطلاب كليات التربية النوعية والعلوم والتمريض لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات والتى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض ، والدكتورة نجلاء فاروق وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.

صرح الدكتور محمود ذكى، بأن الجامعة تحرص على المشاركة فى تنظيم الندوات التوعوية فى مختلف الكليات بهدف بناء الوعى عند الطلاب وحثهم على المشاركة فى العمل التطوعى والخدمة المجتمعية وذلك من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مؤكدًا على أهمية العمل التطوعي للشباب حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية ودورها المجتمعى .





وأشار الدكتور محمد حسين، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هى مبادرة تنموية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري، موضحا أن مشاركة الشباب الجامعى فى الندوات التوعوية التى تعتمد على الحوار والمناقشة يسمح لهم بالتعبير عن افكارهم واقتراحاتهم إيمانا من الجامعة بدورها المجتمعى فى نشر ثقافة العمل التطوعى.

من جانبها أوضحت الدكتورة زينب سامي، أنه تم عرض فيلم وثائقي عن مشروع "حياة كريمة" تطرق إلى عدد من المشروعات والإنجازات التي تم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع ، وأيضا إلى جانب تشجيع الطلاب على المشاركة فى العمل التطوعى والمجالات المتاح المشاركة بها فى المبادرة مع توزيع استمارة على الطلاب الراغبين للانضمام فى العمل التطوعي بالمؤسسة لتسجيل بياناتهم.